Obsèques de Pierre Bellemare : L'émotion de Line Renaud et les stars

Sa mort, survenue le samedi 26 mai 2018 alors qu'il était admis à l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), a bouleversé les stars du PAF ainsi que des personnalités venues d'autres horizons et, à l'occasion de l'hommage public qui lui était rendu ce jeudi 31 mai dès 10h30, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement.

Autour de la famille de la Pierre Bellemare, qui était l'une des grandes voix d'Europe 1, l'inventeur du Téléshopping ou encore celui qui avait importé des États-Unis le concept de prompteur à la télévision, on a ainsi pu voir Michel Drucker, Bernard de La Villardière, Fabien Lecoeuvre, Laurence Piquet, Line Renaud ou encore la comédienne Catherine Hiegel, Jean-Paul Rouland et sa femme, Valérie Pascal, Gérard Leclerc et sa femme Julie, Nicolas de Tavernost...

C'est dans une église presque pleine que s'est déroulée la cérémonie, autour du cercueil fleuri de lys et cerné de roses rouges. Pierre Dhostel, fils de Pierre Bellemare et lui aussi figure du télé-achat, avait annoncé un hommage "ouvert à tout le monde". Au cours de cet hommage, le père Reydel, aumônier des artistes, a salué l'assemblée venue "honorer ce grand artiste pour un dernier adieu", avant de lire la première lettre de saint Jean, relate l'AFP. Complice et ami de Pierre Bellemare pendant trente ans, Jean-Paul Rouland s'est, lui, remémoré avec émotion ses aventures télévisuelles avec celui que "tout le monde appelait Pierrot". Un enregistrement de Pierre Bellemare lisant "La Passion" de Charles Péguy a été diffusé, peu avant un discours de la comédienne Catherine Hiegel, nièce de Pierre Bellemare.

"Merci d'avoir accompagné mon papa pendant cinq ou six générations. Mon père a eu une longue carrière avec les Français", a déclaré Pierre Dhostel aux journalistes sur les marches de l'église, "j'ai souhaité qu'ils puissent communier une dernière fois. Il l'aurait souhaité, je pense". "J'ai tout de suite su que pour faire une longue carrière il faut une voix, j'étais frappé par sa voix", a pour sa part souligné Michel Drucker à la sortie de l'Eglise. "Il faut que la jeune génération sache qu'avant d'être une star de la télévision, c'était une star de la radio", a ajouté l'animateur vedette de France 2. "C'est une lourde page qui vient de se tourner aujourd'hui", a déclaré Christian Morin, ex-animateur de télé et de radio et clarinettiste.

Les cendres de Pierre Bellemare, mort à 88 ans, seront déposées dans la chapelle familiale au cimetière du Père-Lachaise à Paris, dans la stricte intimité familiale.

Outre Pierre Dhostel (66 ans), Pierre Bellemare était également père de Françoise, également née de son premier mariage avec Micheline (décédée en 2013). De son second mariage avec Roselyne Bacchi, sa veuve, il avait eu une seconde fille née en 1970, Maria-Pia.

Thomas Montet