Obsèques de Pierre Bouteiller : Macha Méril, Mathieu Gallet, Bruno Masure réunis

Les obsèques de Pierre Bouteiller, mort à l'âge de 82 ans dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mars à Paris, se sont tenues mardi 14 en présence d'anonymes et de personnalités, notamment du monde de la radio.

Pendant plus de trente ans, Pierre Boutellier avait prêté sa voix à France Inter et à France Musique, il avait également été directeur de plusieurs stations de radio. Il était donc normal que Mathieu Gallet, patron du groupe Radio France, fasse le déplacement pour lui rendre hommage. Il n'était toutefois pas le seul présent lors de la messe d'enterrement qui a été donnée à 15h en l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, dans le 7e arrondissement de la capitale et qui a été suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse.

Dans la foule, on a ainsi pu voir Danièle Évenou, Macha Méril et son mari Michel Legrand, Philippe Labro, Jean-Marie Cavada, Philippe Val, Hervé Bourges, Benoît Chaigneau, la comtesse Eliane de la Béraudière, Pierre Douglas, Tristane Banon, Bruno Masure, Philippe Dana...

Pierre Bouteiller avait débuté sa carrière à la radio à la fin des années 1950. En 1969, il rejoignait France Inter où il a été présent dans plusieurs programmes : Le Magazine de Pierre Bouteiller, Au bénéfice du doute, Comme de bien entendu, Embouteillages, Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous, Quoi qu'il en soit et Le Masque et la Plume en 1982, après le départ de Michel Polac, jusqu'en 1989. De 1984 à 1988, Pierre Bouteiller, passionné de jazz, a animé sur France Musique Musical Graffiti, Table d'écoute et Carnets de notes. De 1989 à 1996, il était directeur des programmes de France Inter. Après un bref retour à l'animation, il a pris le poste de directeur de France Musique en 1999 et ce jusqu'en 2004. Il a terminé sa carrière sur TSF Jazz, sur laquelle il a animé sa dernière émission Si bémol et fadaises le 28 juin 2015.

Thomas Montet