Obsèques de Raymond Kopa : Deuil et émotion pour la légende du foot

Anonymes et personnalités du sport se sont rassemblées mercredi 8 mars en la cathédrale Saint-Maurice à Angers pour rendre hommage à Raymond Kopa, grande légende du football décédée le vendredi 3 mars à 8h15 à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Sa femme Christiane Kopa ainsi que sa fille Sophie et son gendre William Boucher ont assisté à l'émouvante ovation qui lui a été réservée par le millier de personnes rassemblées, reflet de l'immense popularité du premier ballon d'or tricolore (1958).

"Entre Messi et Kopa, il y a beaucoup de ressemblances. Avec lui, un garçon démarqué avait immédiatement le ballon", a souligné l'actuel président de la Fédération française de football Noël Le Graët. De même, l'ancien international Just fontaine, 83 ans, a rendu un dernier hommage au "Napoléon du football". "On a passé un mois ensemble dans une chambre (lors de la Coupe du monde 1958, en Suède). C'était normal que je vienne. C'était la première vedette française du football. Il était complet, il savait dribbler, donner des passes décisives et marquer. C'était plus qu'un ami. Un membre de la famille", a-t-il confié sur le parvis de la cathédrale d'Angers. Florentino Pérez, président du Real Madrid, ainsi que Gervais Martel, président du RC Lens étaient également présents.

Né dans une famille de mineurs du Pas-de-Calais, Raymond Kopa a longtemps été snobé par plusieurs clubs du Nord de la France en raison de son petit gabarit (1,68 mètre). C'est finalement au SCO d'Angers qu'il s'est fait remarquer puis c'est au Stade de Reims de 1951 à 1956 qu'il a déployé tout son talent offensif, son sens du dribble et sa vision du jeu qui donnent tout son sens à l'expression "football-champagne".

Après avoir brillé en Espagne et en équipe de France, Raymond Kopa a pris sa retraite en 1967 alors qu'il avait 36 ans. Chaussures, jus de fruits et même cigarettes, la légende du football français a prêté son image et même son nom à divers produits, surfant sur sa popularité.