Obsèques de Stéphane Audran : Son fils Thomas la pleure avec Isabelle Huppert

Mardi 27 mars, on apprenait la mort de Stéphane Audran, actrice fétiche de Claude Chabrol et figure du cinéma français des années 70 et 80, à l'âge de 85 ans, des suites d'une maladie. Son fils unique Thomas Chabrol, fruit de son amour pour le cinéaste avec qui elle a tourné 24 longs métrages, avait annoncé la triste nouvelle à l'AFP.

Ce mardi 3 avril, les obsèques de la comédienne ont été célébrées à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. L'occasion pour ses proches et bien sûr pour le monde du septième art de lui dire adieu, avant que sa dépouille ne prenne la direction de sa Corse natale pour une inhumation à Tolla.

Thomas Chabrol, digne et le visage fermé, était bien évidemment devant le cercueil à l'entrée de l'église. Jean-François Guyot, journaliste célébrités à l'AFP et présent aux obsèques de l'actrice, a de son côté évoqué une "assistance clairsemée" pour cet ultime adieu auquel Isabelle Huppert a notamment assisté. Sa présence revêtait un caractère symbolique car c'est elle qui marqua, avec Violette Nozière, la fin d'une ère entre Chabrol et Audran. Dans ce film, qui lui avait valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, l'ex-femme de Chabrol campait la mère d'une jeune Isabelle qui allait alors devenir la nouvelle muse du réalisateur décédé en 2010. Comme un passage de témoin. Les deux actrices s'étaient également donné la réplique dans Coup de torchon, de Bertrand Tavernier, qui fut l'un des plus gros succès publics de Stéphane Audran.

L'ancien agent des stars Dominique Besnehard, Didier Bénureau, la comédienne Katia Tchenko, Philippe Geluck, ainsi que le metteur en scène Jean-Paul Scarpitta étaient parmi les personnalités croisées ce matin sur le parvis de l'église Saint-Roch.