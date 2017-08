Obsèques du père de la reine Maxima des Pays-Bas : Toute la famille en deuil...

Si la reine Maxima des Pays-Bas avait pu se préparer à la mort de son père Jorge Zorreguieta, atteint depuis plusieurs années d'un cancer, ce n'est pas le cas de ses filles : la princesse héritière Catharina-Amalia (13 ans), la princesse Alexia (12 ans) et la princesse Ariane (10 ans) avaient bien besoin du soutien de leurs parents lors de l'adieu à leur grand-père, dont les obsèques se sont déroulées jeudi 10 août 2017 en Argentine.

Alertée suite à une dégradation brutale de l'état de santé de son père, Maxima était expressément revenue dans son pays natal et s'était rendue dès le samedi précédent à son chevet, à la clinique Fundaleu à Buenos Aires. Elle y était restée, avec sa mère et ses frères, sans discontinuer, ne s'absentant que pour aller dîner. Jorge Zorreguieta vivait alors ses dernières heures : l'ancien entrepreneur et homme politique est décédé à l'âge de 89 ans le mardi 8 août à 16h30 (heure locale) des suites d'un lymphome non-hodgkinien, comme cela a été précisé via un communiqué officiel de la monarchie néerlandaise.

Les filles du couple royal réconfortées par la famille

Ses funérailles ont eu lieu au cimetière du Parc Mémorial de Pilar, dans le nord de la capitale argentine. Maxima a été rejointe juste à temps par son mari le roi Willem-Alexander et leurs filles, arrivés le matin même en avion privé depuis les Pays-Bas. Sous la protection d'un important dispositif policier, la cérémonie, "intime et chaleureuse" selon un média local, s'est déroulée en deux temps, la première partie réunissant seulement la famille et les plus proches amis, avant que 200 autres personnes se joignent à elle dans le deuil.

Ces moments semblent avoir été particulièrement éprouvants pour les trois adolescentes du couple royal, très affectées par la disparition de ce grand-père qui vivait si loin d'elles mais qu'elles voyaient régulièrement, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année et des vacances que leurs parents aiment prendre en Argentine, plus particulièrement en Patagonie.

En raison de son rôle passé au sein du gouvernement (secrétaire d'État à l'Agriculture) sous la dictature du général Videla (1976-1983), dont le régime est responsable de 30 000 morts, le père de Maxima était persona non grata aux Pays-Bas lors des actes officiels. Le Parlement néerlandais avait ainsi voté à son encontre une interdiction d'assister au mariage de sa fille avec Willem-Alexander (qui était alors prince héritier), et il n'avait pas non plus assisté aux cérémonies de l'avènement de ce dernier sur le trône en 2013, au cours desquelles Maxima était devenue reine consort. Toutefois, il avait pu prendre part au baptême de ses petites-filles, les princesses Catharina-Amalia, Alexia et Ariane, mais aussi aux festivités officielles du 40e anniversaire de son gendre Willem-Alexander en 2007 et de sa fille Maxima en 2011, événements considérés comme relevant de la vie privée et non de celle du royaume.

Jorge Zorreguieta était père de sept enfants nés de deux mariages : María, Ángeles et Dolores Zorreguieta López, fruits de sa relation avec Marta López Gil, et, issus de son union avec María del Carmen Cerruti Carricart, Máxima, Martín, Juan et Inés Zorreguieta Cerruti. La benjamine (33 ans) était d'ailleurs avec ses parents, très fiers, lorsque la reine Maxima avait prononcé à l'Université catholique de Buenos Aires un discours en sa qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONU pour la finance inclusive pour le microdéveloppement, en octobre 2016.