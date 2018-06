Ocean's 8, Miss Detective... Les 5 meilleures comédies de la reine Sandra Bullock

La Proposition

En 2009, Sandra Bullock s'offre l'un de ses plus gros succès au box-office avec La Proposition, dans lequel elle partage l'affiche avec Ryan Reynolds. Elle y incarne Margaret, une très puissante éditrice, menacée d'être expulsée vers son pays natal, le Canada, et qui imagine une solution d'urgence – à savoir qu'elle est fiancée à son assistant, le malheureux Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis des années. Poursuivi par un officier de l'immigration, le couple a de plus en plus de mal et de moins en moins envie de respecter le plan prévu...