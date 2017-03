Odsonne Édouard en garde à vue : Le footballeur de 19 ans a tiré sur un passant

Jeudi 30 mars, Odsonne Edouard a été placé en garde à vue à Toulouse. Le jeune footballeur français de 19 ans prêté par le PSG au Toulouse FC est accusé d'avoir tiré sur un passant le mois dernier depuis sa voiture avec un pistolet à air comprimé.

D'abord entendu une première fois le 27 mars dernier, Odsonne Edouard n'a pas convaincu les policiers de la sûreté départementale avec son témoignage. Le sportif affirmait avoir prêté son véhicule alors que les caméras de surveillance ont permis de l'identifier formellement quelques minutes avant l'agression survenue dans le paisible quartier du Busca.

Écarté du collectif toulousain par l'explosif entraîneur Pascal Dupraz, Odsonne Edouard a été remis en liberté dans la soirée après le versement d'une caution assortie d'un placement sous contrôle judiciaire. Le jeune footballeur sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin et devra s'expliquer des accusations de violences volontaires avec armes.

Touché au visage, la présumée victime d'Odsonne Edouard, un homme d'une soixantaine d'années, a livré son témoignage au média régional France 3 Midi-Pyrénées. "Je marchais tranquillement, vers 13h30, lorsqu'une voiture est arrivée à ma hauteur et m'a suivi pendant quelques mètres. Cette voiture s'est arrêtée devant moi, la vitre s'est baissée et, pensant que la personne avait besoin d'un service, je me suis approché. À ce moment-là, j'ai entendu une petite détonation et j'ai ressenti une très vive douleur à l'oreille. Rapidement, je me suis mis à saigner. J'ai tout de suite compris que j'avais reçu un projectile", révèle-t-il. Depuis cet incident, il souffre de l'oreille, acouphènes et vertiges, et est toujours sous antalgiques. Malgré la douleur, il a eu le réflexe de relever le numéro de la plaque d'immatriculation, ce qui a permis aux policiers de retrouver très vite la voiture suspectée.