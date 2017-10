Olivia Culpo, Shanina Shaik... : Les bombes travaillent à la plage

En cette fin de mois d'octobre, la planète Mode s'organise pour les fêtes ! Olivia Culpo et Shanina Shaik ont plus la tête aux vacances d'été, dont elles retrouvent les plaisirs. Récemment surprises à Miami, les deux bombes travaillent sur un "projet secret" et se prélassent à la plage...

La profession de mannequin offre de nombreux avantages, à commencer par celui des voyages fréquents ! Olivia Culpo, Daniela Brada, Caroline Lowe et Shanina Shaik en profitent à Miami, où elles se sont rendues pour la réalisation de leur "projet secret". Jeudi 19 octobre, les quatre bombes ont été aperçues en tournage à la plage. Le mariage idéal du travail et du plaisir.