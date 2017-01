Olivia Jackson : La cascadeuse de Resident Evil, meurtrie, montre ses cicatrices

Doublure de Milla Jovovich, cascadeuse sur Mad Max Fury Road et Star Wars : Le Réveil de la Force, Olivia Jackson était l'une des stunt-women les plus courtisées à Hollywood lorsqu'un accident brisa sa carrière à la fin de l'été 2015. Un terrible accident dont elle a été victime – elle a heurté le bras métallique d'une caméra alors qu'elle était à moto – qui l'a plongée dans le coma, avant un difficile retour à la vie au rythme d'opérations périlleuses mais nécessaires.

Un an et demi après le drame qui avait notamment bouleversé Milla Jovovich, l'héroïne de Resident Evil, Olivia Jackson va mieux. Sur son compte Instagram, elle a repris son activité, postant de nombreuses photos de son chat, mais également d'elle. Comme avant. Sauf que la jeune femme n'est plus la même. Mais sans pincettes, l'ex-cascadeuse n'hésite pas à montrer ses blessures à tous. Que ce soit son bras gauche, amputé parce qu'il était paralysé, ou ses multiples pansements sur le visage ou encore son dos, complètement marqué par les traces de sa chute.

Pourtant, la vie continue, "the show must go on" pour cette miraculée qui mesure, dans son malheur, sa chance d'être en vie. Alors cette triste chance, elle la savoure et la sublime à coups de photos, de récits touchants et de messages débordants d'optimisme. Sur son dernier cliché, posté le 15 janvier, elle se montre pour la première fois de dos, nue. "Voici le haut de corps entortillé que j'ai eu de mon accident. Vis pour colonne vertébrale, cou excentré (la partie la plus douloureuse), omoplate tordu, épaule disloquée, un bras, musclés atrophiés de mon bras gauche au centre et plein d'autres cadeaux ? Je ne veux pas dire que je me plains, mais parfois, j'ai juste envie de me glisser hors de ma peau et de toute cette douleur", écrit la jeune femme dans un message criant de vérité. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir repris l'entraînement à sa manière. Pour continuer à vivre.