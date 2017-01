Olivia Munn : Aaron Rodgers en guerre avec sa famille, la bombe pointée du doigt

Aaron Rodgers aurait évidemment préféré rester dans la "endzone" (zone de but) médiatique pour avoir réussi à qualifier ses Green Bay Packers pour le Super Bowl. Mais le quarterback superstar de la franchise historique du Wisconsin n'a pu, malgré ses éclairs de génie et son bilan personnel solide (27 passes complétées pour 287 yards et 3 touchdowns et 46 yards de gain à la course), empêcher les Vert et Or de sombrer (21-44) chez les Falcons d'Atlanta emmenés par un Matt Ryan au sommet. Et ce qu'il reste désormais, c'est surtout une embarrassante querelle familiale au coeur de laquelle se retrouve sa chérie l'actrice Olivia Munn...

Laver son linge sale en public, c'est un choix...

L'histoire n'est pas nouvelle, mais elle a ressurgi de manière violente dans un timing particulièrement vicieux : en plein coeur des play-offs de NFL, Ed Rodgers, le père d'Aaron et de ses frères Luke (l'aîné, 35 ans) et Jordan (le benjamin, 28 ans), s'est épanché dans une interview au New York Times publiée le dimanche 15 janvier, soit quelques heures avant le duel entre les Packers et les Dallas Cowboys, match au scénario électrisant qui s'est soldé sur une courte victoire de Green Bay (34-31). Le patriarche y confirmait n'avoir plus de contacts avec son fils cadet depuis 2014 : "La célébrité peut changer les choses, c'est compliqué", accusait-il, en écho à des propos préalablement tenus par le benjamin de ses trois garçons.

Contrairement à Aaron et malgré un parcours universitaire très prometteur, Jordan Rodgers a échoué à faire une carrière de footballeur pro comme quarterback (Jaguars, Buccaneers, Dolphins et BC Lions – ligue canadienne – ne l'ont pas conservé). Il est finalement devenu célèbre en tant que... gagnant du Bachelor et c'est d'ailleurs dans le cadre du programme de télé-réalité qui l'a vu se fiancer en mai 2016 avec la bachelorette Jordan "JoJo" Fletcher (ils sont toujours en couple aujourd'hui) qu'il étalait le linge sale familial en public, affirmant que le héros des Packers avait tourné le dos à son clan. "On n'a pas vraiment de relation. C'est comme ça, c'est la façon dont il a choisi de vivre sa vie, déplorait-il lors d'une conversation avec la bachelorette. Moi, je choisis de rester proche de ma famille, mes parents et mon frère Luke." "Ça nous fait de la peine à tous les deux, de ne pas avoir cette relation avec Aaron. Notre frère nous manque, avait renchéri ce dernier, également dans le programme. Je fais confiance à Dieu pour remettre les choses telles qu'elles étaient et que tout redevienne comme avant quand nous étions une famille."

Aaron, qui n'était pas présent lors de la venue de sa belle-soeur en puissance chez les Rodgers en Californie (des scènes du Bachelor avaient été tournées à leur domicile de Chico, où deux sièges – ceux réservés à Aaron et Olivia Munn – étaient théâtralement restés vides au moment du dîner), avait réagi auprès d'une chaîne régionale du réseau ABC : "Je ne regarde pas l'émission, alors ça ne m'affecte pas vraiment, pour être honnête. Concernant ce genre de choses, j'ai toujours trouvé assez inapproprié de parler d'histoires de famille en public, alors je ne vais pas en parler, mais je lui souhaite bonne chance dans la compétition", avait-il éludé. Jordan, qui s'est installé à Dallas et a la ferme intention d'inviter Aaron à son mariage, avait justifié ce déballage par la nécessité de parler de choses personnelles pour vraiment se découvrir avec JoJo lors du Bachelor...

Accusée d'avoir détruit la famille Rodgers

D'après le New York Times, Aaron Rodgers a coupé les ponts avec sa famille depuis la fin de l'année 2014, quelques mois après le début de son histoire d'amour avec la bombe Olivia Munn, rencontrée lors d'une cérémonie de récompenses en avril de la même année. La sublime actrice de 36 ans vue dans Magic Mike, X-Men: Apocalypse ou encore l'excellente série The Newsroom semble être dans le collimateur des autres Rodgers : "C'est Aaron qui a tourné le dos à sa famille, pas l'inverse. Quand il s'est mis en couple avec Olivia Munn, sa famille lui a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance et qu'elle n'était pas avec lui pour de bonnes raisons. Cela l'a rendu furieux et il a fini par choisir Olivia au détriment de sa famille", croit savoir un informateur du magazine Us Weekly, selon qui les rares entrevues de la star des écrans avec sa belle-famille se sont très mal passées. L'hebdomadaire People évoque quant à lui, comme raison de la brouille familiale, "un désaccord mineur" qui aurait enflé de manière dramatique.

"Laver le linge sale en public n'est pas quelque chose que j'aurais choisi de faire, mais c'est bien que tout cela éclate", a estimé Ed Rodgers auprès du New York Times, admettant toutefois qu'il était "difficile de dire" si la situation avec Aaron se tassait. Ce n'est certainement pas en se plaignant dans la presse qu'elle s'arrangera : "Aaron prend d'infinies précautions pour ne pas faire empirer les choses, vous ne le verrez pas aller pleurer chez Oprah à propos de tout cela. Il gérera ces problèmes avec sa famille en privé", a fait savoir un représentant du fameux numéro 12 des Packers, lequel aurait très peu goûté cette nouvelle sortie dans les médias. Olivia Munn non plus, d'ailleurs, elle qui a dû essuyer les critiques de fans des Packers l'accusant d'avoir séparé Aaron de sa famille. Certains sont même allés jusqu'à lui imputer les éventuelles baisses de forme du quarterback, alors que ce dernier louait au contraire en 2015 son attitude exemplaire envers lui, soulignant qu'elle avait mis entre parenthèses sa carrière pour le soutenir : "Sa vie personnelle n'interfère pas avec ses performances sur le terrain, a affirmé un proche pour sa défense (défense que les statistiques exceptionnelles du footballeur corroborent totalement, au demeurant). Les problèmes de sa famille ne sont pas nouveaux, ils existent depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont devenus plus publics la semaine dernière. Et ce n'est pas le problème d'Olivia."

Le message subliminal (ou pas) d'Olivia

Peut-être pas, en effet, mais cela n'empêche pas l'actrice de mettre son grain de sel... Au lendemain de la défaite des Packers contre les Falcons, elle publiait sur Instagram un message manuscrit ponctué de deux coeurs vert et or, plébiscité par la "Packers Nation" (les supporters de la franchise), qui contenait un tacle pas particulièrement discret à sa belle-famille et aux médias qui lui ont donné la parole : "Tellement fière de cette équipe. Elle a affronté beaucoup d'adversité, sur le terrain et en dehors, mais s'est battue pour arriver aussi loin. MERCI à ceux d'entre vous qui l'ont encouragée et soutenue en choisissant de n'exprimer que de l'énergie positive. Ça l'a aidée à en arriver là."