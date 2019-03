Olivia Newton-John : Après son 3e cancer, elle fait le point sur son état

A 70 ans, Olivia Newton-John se bat pour la troisième fois de sa vie contre un cancer du sein. Alors que des complications l'ont récemment clouée au lit, la star va mieux et met fin aux vilaines rumeurs qui affirmaient qu'elle n'en avait plus pour très longtemps...

"Ces commentaires sont tellement stupides. Pourquoi ne pas y aller franco et le clamer : 'Je suis bel et bien vivante et je me porte bien !' Mes amis ont commencé à m'appeler et à croire à ces choses. J'ai été obligée de leur dire : 'Vous pensez vraiment que si c'était si grave vous ne seriez pas au courant ?' Je me sens bien, je me sens de plus en plus forte", a-t-elle déclaré à People. L'ex-star de Grease a toutefois reconnu que ces six derniers mois ont été éprouvants à cause d'une fracture du bassin provoquée par l'affaiblissement de ses os en raison du cancer, qui s'est étendu cette fois à son sacrum. Elle a ainsi été immobilisée pendant six mois, fêtant son 70e anniversaire le 26 septembre dernier à l'hôpital alors qu'elle subissait des rayons. "J'ai commencé à me déplacer avec un déambulateur puis une canne et maintenant plus rien", ajoute-t-elle.

Olivia Newton-John, qui a pu rentrer chez elle après avoir été traitée à Melbourne au Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre, publie son autobiographie Don't Stop Believin'. Elle y évoque son cancer, d'abord diagnostiqué en 1992, puis en récidive en 2013. Au quotidien, si elle est aidée par un traitement médicamenteux comprenant notamment du cannabis, la star peut aussi compter sur l'aide précieuse de son mari John Easterling. "Bien sûr que j'ai des moments, des larmes et tout cela. Mais j'ai un mari merveilleux qui me soutient dans ces épreuves", dit-elle. L'amour donne des ailes...

