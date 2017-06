Olivia Ruiz et Clotilde Courau radieuses face à Noémie et Davy Sardou amoureux

Mercredi 14 juin à Paris se déroulait la 23e édition du gala Musique contre l'oubli, un événement caritatif organisé chaque année au profit d'Amnesty international au théâtre des Champs-Élysées.

Quelques instants avant le lancement de la soirée, plusieurs personnalités se sont ainsi prêtées au jeu des caméras lors du traditionnel photocall. Sur le tapis rouge, Olivia Ruiz, sublime dans une robe imprimée, a fait une apparition remarquée. La chanteuse et jeune maman de 37 ans, qui a marqué l'actualité le mois dernier en dévoilant le clip de son dernier titre Dis-moi ton secret et qui sera prochainement en tournée à travers toute la France, avait assorti son look d'une paire d'escarpins à talons hauts et d'un sac en bandoulière.

Toujours aussi rayonnante, Clotilde Courau avait quant à elle opté pour une longue robe marine en dentelle. Sur place, l'actrice de 48 ans a notamment croisé la route de Davy Sardou et de son épouse Noémie Elbaz, mais également celle de nombreuses autres personnalités du cinéma, de la musique et de la télévision : Claudia Cardinale, Anggun, Bernard de la Villardière et sa femme Anne, Erika Moulet, Marie-Christine Adam, Armelle, Éléonore Boccara, Roselyne Bachelot, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Fanny Cottençon, Agnès Soral, Bunny Godillot, Judith Magre, Hande Kodja, l'athlète Cyril Benzaquen, Karine Arsne, Julie Judd et Farah Pahlavi assistaient tous au traditionnel gala de charité.

La créatrice de mode Chantal Thomass, les amoureux et jeunes parents Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, mais aussi Lola Marois et Emmanuelle Boidron, toutes deux apprêtées de robes Christophe Guillarmé, avaient également répondu présent à l'invitation.