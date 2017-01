Olivia Ruiz : Jalouse ? "Je suis allée jusqu'à fouiller un téléphone portable"

A 37 ans, alors qu'elle est devenue maman pour la première fois et qu'elle est de retour dans la musique avec le disque A nos corps-aimants, Olivia Ruiz est une femme bien dans ses baskets. La chanteuse confesse avoir d'ailleurs changé sur bien des aspects en prenant de l'âge...

Maman d'un petit Nino né en automne 2015, Olivia Ruiz se réjouit d'avoir trouvé l'homme de ses rêves pour former une famille. La star confesse avoir fait preuve de patience, sans jamais baisser les bras, même après sa rupture avec le musicien et chanteur Mathias Malzieu, qui a pourtant partagé sa vie pendant sept ans... "J'ai eu très peu de garçons dans ma vie et chacun était fantastique. Je n'ai jamais batifolé (...) J'ai eu la sottise de conseiller à des amies qui n'avaient pas trouvé le papa idéal de faire un bébé toutes seules. Quelle bêtise, et comme je le regrette !", confie-t-elle à Paris Match. Folle amoureuse de son compagnon Nicolas, la star dresse le portrait de ce qu'elle attend de sa moitié. "Mon amoureux se doit d'être cultivé, passionné et drôle", dit-elle.

Olivia Ruiz, qui se dit "pleine et entière", quand elle est amoureuse, confesse qu'en amour, elle a beaucoup évolué avec le temps. "Les hommes qui ont partagé ma vie ont souvent été des charmeurs, à l'image de mon papa... J'ai été très jalouse ! Mais ça s'est tassé avec le temps. J'avais toujours peur d'être dépossédée. Je suis allée jusqu'à fouiller un téléphone portable, ce que je ne referais plus maintenant", dit-elle. Il n'y pas qu'en amour qu'elle a changé puisque l'arrivé d'un enfant sa vie a forcément tout bousculé. Aujourd'hui, elle a laissé derrière elle sa vie de fêtarde et confesse que son fils la "décentrer", la rendant "à la fois plus sereine et plus anxieuse". Et ce n'est sans doute qu'un début...

Thomas Montet

L'interview de Olivia Ruiz est à lire dans Paris Match en kiosques le 26 janvier 2017.