Olivia Ruiz : Maman une deuxième fois ? "J'aimerais adopter..."

Faustine Bollaert poursuit ses gourmands goûter confession pour Femme actuelle et a cette fois reçu la chanteuse Olivia Ruiz. Ensemble, elles ont notamment papoté de la maternité et de la famille, suite à l'arrivée du premier enfant dans la vie de la star...

Devenue maman pour la première fois pendant l'automne 2015, Olivia Ruiz avoue être complètement gaga de son petit Nino, qu'elle évoque dans une berceuse sur son nouveau disque, A nos corps aimants. En dépit du temps passé à s'occuper de lui, la chanteuse n'est pas encore totalement une maman sereine. "Malgré le trop-plein d'amour, on a toujours peur de mal faire", dit-elle. Cela n'empêche qu'elle arrive pourtant à lier vie perso et vie pro même si la suite de ses aventures pourrait être radicalement différente... "J'avoue que je n'arrête pas de penser au moment où mon fils ne pourra plus me suivre partout", dit-elle. D'ailleurs, elle ne se ferme pas la porte à un changement de vie. "Je me verrais bien tenir un restau à Montpellier ou Barcelone", confie-t-elle.

Avant cela, Olivia Ruiz n'est pas contre agrandir sa petite famille ! "J'aimerais adopter. Au départ, je trouvais égoïste de mettre un bébé au monde : il a tellement d'enfants qui ont besoin de parents... Je pensais : 'Je me fous de le porter, on se ressemblera parce qu'on aura grandi ensemble.' Et puis Nino est arrivé...", raconte-t-elle.

