Olivia Ruiz n'avait pas pensé que l'allaitement "puisse être douloureux..."

Depuis qu'elle a fait son retour dans la musique avec le disque À nos corps-aimants, Olivia Ruiz éprouve nettement moins de réticence à parler d'elle-même. Devenue maman pour la première fois à l'automne 2015, la chanteuse a été marquée par cette grossesse. Dans les pages du magazine Psychologies, elle revient sur un aspect en particulier...

Comme de nombreuses femmes enceintes, Olivia Ruiz s'est posé la question de l'allaitement pour son petit Nino et elle est passée par plusieurs phases. "Avant, je faisais partie de ces femmes jurant de ne jamais allaiter, parce que leurs seins sont réservés à leur homme. Tu parles ! Au bout de trois mois de grossesse, je savais que j'allais allaiter et que ce serait un plaisir incroyable", dit-elle. Toutefois, elle n'avait visiblement pas toutes les données à l'esprit... "Mais je n'avais pas prévu que cela puisse être douloureux aussi... Maman, je me suis découverte un autre corps et une autre façon d'être femme", ajoute-t-elle.

Olivia Ruiz ne cache pas qu'elle a toujours eu un rapport complexe à son corps. "Je n'aimais pas mon corps. Hors de mes cinq heures de cours de danse par semaine, il était pour moi un fardeau. Plus tard, la sexualité a été l'une des expériences qui m'ont permis de me réconcilier avec lui, quand j'ai vu qu'il pouvait être source de plaisir", dit-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Olivia Ruiz est à lire dans Psychologies, en kiosques le 23 février 2017.