Olivia Wilde, in love et maman gaga, partage des clichés de famille adorables

De plus en plus rare à Hollywood (elle a surtout joué sur les planches à Broadway), Olivia Wilde a profité des récents mois pour se consacrer pleinement à sa vie de famille. Depuis 2011, elle forme un couple soudé avec Jason Sudeikis, lui-même connu du grand public pour sa participation à de nombreuses comédies déjantées (Comment tuer son boss ?, The Millers).

Basés à New York, les tourtereaux sont aujourd'hui les parents comblés de deux adorables têtes blondes : il y a d'abord Otis, né en 2014, puis Daisy, tout juste 1 an. Souvent, l'adorable famille est repérée par les photographes lors de ses promenades dans les rues de Manhattan. Très souvent aussi, elle est immortalisée en vacances à Hawaï, havre de paix où le couple possède une résidence secondaire.

C'est justement lors de leur dernier séjour à Maui que l'actrice de 33 ans a capturé de nouvelles photos de famille absolument adorables, postées mercredi 6 décembre sur son compte Instagram. La première montre Daisy en train de jouer sur la plage, "mangeant du sable hors d'un verre". La suivante illustre Otis, joyeux "threenager" (pour son âge, 3 ans) qui "prétend qu'il s'en fiche".