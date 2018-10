Olivia Wilde : Radieuse avec son mari et Kendall Jenner

La Fashion Week de Paris terminée, Olivia Wilde est rentrée à Los Angeles. Elle y a retrouvé la ferveur des mondanités californiennes ce week-end. L'actrice et son mari ont assisté à une rencontre de polo et croisé le top model superstar, Kendall Jenner.

La 9e édition du VC Polo Classic a eu lieu samedi 6 octobre au Will Rogers State Historic Park, à Los Angeles. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont Olivia Wilde. L'héroïne du film Seule la vie... (avec Oscar Isaac, Samuel L. Jackson et Antonio Banderas, en salles le 31 octobre) était accompagnée de son époux, l'acteur Jason Suedekis. Elle portait un ravissant ensemble veste et pantalon bleu azur alice + olivia.