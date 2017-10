Olivier Baudry : Mort à 44 ans de l'ex-footballeur, légende du FC Sochaux

Le FC Sochaux-Montbéliard et le monde du football français sont à nouveau en deuil... Quelques semaines après le décès de son buteur phare des années 1980, Stéphane Paille, terrassé en juin par un cancer foudroyant à 52 ans, c'est désormais à l'un de ses joueurs emblématiques des années 1990 que le club franc-comtois doit se résoudre à dire adieu trop tôt : Olivier Baudry, qui porta le maillot sochalien pendant dix saisons (1991-2000) ainsi que le brassard de capitaine, est mort dans la soirée du dimanche 1er octobre 2017. Lui aussi victime d'un cancer, contre lequel il a mené un long combat selon L'Est Républicain, pour lequel il fut correspondant sportif, il n'avait que 44 ans.

"Il se battait avec énergie et courage depuis plus de cinq ans", souligne avec amertume le quotidien régional en rapportant la disparition de cette véritable "légende" du FCSM. Au fil de ses 238 matchs disputés sous la tunique jaune et bleu frappée du lion, Olivier Baudry s'était forgé une solide réputation d'esthète du ballon rond. Belle promesse du foot hexagonal, l'élégant milieu offensif d'1,88 mètre était d'ailleurs passé par toutes les sélections nationales jeunes, jusqu'aux Espoirs, côtoyant de futurs champions du monde tels Lilian Thuram, Robert Pirès ou encore Zinédine Zidane, avec lequel il était en concurrence directe. Mais lui n'aura jamais l'honneur de jouer en équipe de France A... Après ses années sochaliennes à une période où le club fit le yoyo entre première et deuxième divisions, il avait poursuivi sa carrière à Lausanne et Delémont, en Suisse.

C'est dans ce dernier club qu'il mit un terme à sa carrière de joueur professionnel, à 39 ans, surmontant au passage un cancer du pancréas déclaré en février 2012 et opéré quelques mois plus tard. Après sa retraite sportive, le natif de Vannes (Morbihan) avait bouclé la boucle en revenant au FC Sochaux, son club formateur, pour entraîner les U17 et assurer la coordination de l'école de foot. Depuis l'été 2016, il était chargé du développement et de la performance au sein du club, qui a annoncé une minute de silence à sa mémoire lors du prochain match à domicile en Ligue 2, le 13 octobre, et partagé une compilation vidéo de quelques-uns de ses coups d'éclat.

Olivier Baudry laisse une femme et deux enfants, auxquels la rédaction de Purepeople.com adresse ses plus sincères condoléances...