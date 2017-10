Olivier de Benoist renversé par une voiture : "Je n'ai pas marché pendant un an"

Mercredi 17 octobre, dans C'est au programme, présenté par Sophie Davant, la chroniqueuse Danielle Moreau s'est intéressée à l'enfance de l'humoriste Olivier de Benoist. Elle décrit le comédien, comme un "enfant de France 2" : après avoir été découvert dans On en demande qu'à en rire par Laurent Ruquier, Olivier de Benoist est en effet devenu chroniqueur de Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain ; cette saison, il apparaît au côté de Stéphane Bern, chaque dimanche, dans Code promo.

Pour C'est au programme, Olivier de Benoist accepte donc de raconter son enfance dans une famille nombreuse, se "confie sur ses ancêtres nobles" et évoque cet événement qui aurait bien pu lui coûter la vie : "J'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture quand j'avais 9 ans, commence l'humoriste. Et effectivement, pendant un an, je n'ai pas pu remarcher. Ça a été une période étonnante. À part l'accident, je n'ai aucun souvenir de cette année-là. C'était une parenthèse." Le comédien de 43 ans est tout de même conscient de la gravité de l'accident, mais il l'évoque avec humour : "C'est vrai, mes parents me racontent que ça a été terrible. J'ai un fait un saut de 12 m, voilà, comme une espèce de Carl Lewis avant l'heure. Mais tout s'est bien terminé."

Olivier de Benoist est actuellement en tournée dans toute la France. Il sera notamment du 9 au 11 novembre aux Folies Bergère de Paris avec son one-man show 0/40 ans.