Olivier Delacroix : La triste raison pour laquelle il cède tout à sa fille

À 53 ans, Olivier Delacroix est on ne peut plus épanoui. "Je ne me suis jamais senti aussi bien", confie-t-il même à Faustine Bollaert pour Femme Actuelle. Lors de ce même entretien, l'animateur évoque sans tabou sa vie de famille, des années après avoir perdu son père, qui s'est suicidé, puis son fils, né avec une malformation cardiaque.

Deux drames sur lesquels il s'était épanché dans son livre Nos chemins sont semés de rencontres (éditions Michel Lafon), publié en 2014. Aujourd'hui, c'est lui qui écoute les autres dans son émission Dans les yeux d'Olivier (France 2). Sensible, l'animateur avoue avoir déjà pleuré face à certains témoignages. Mais alors qu'il "aide ces personnes à ouvrir des portes qu'elles ne pousseraient pas seules", Olivier Delacroix confie avoir eu "[lui] aussi [son] lot".

Tess a subi du harcèlement scolaire

Après la perte de son fils, le journaliste est devenu papa d'une petite Tess, aujourd'hui âgée de 13 ans. "Je suis un peu trop le pote, pas assez le père. Tess me mène par le bout du nez, avoue-t-il. Et je cède souvent. C'est une petite fille qui a subi du harcèlement scolaire. Elle est passée par des trucs pas faciles, parce qu'elle est extrêmement timide. J'ai donc tendance à vouloir lui faire plaisir."

Olivier Delacroix a une autre femme dans sa vie, celle qui l'accompagne depuis vingt ans et avec qui il est pacsé. "Elle me fait avancer. Elle est capable de me remettre en place si elle trouve que quelque chose ne va pas", confie-t-il. D'ailleurs, à son doigt, l'animateur porte un fil en guise d'alliance. "Un jour, comme j'avais un orgelet, une amie m'a conseillé de mettre un fil rouge pour le faire partir, raconte-t-il. Je n'y croyais pas du tout, mais je l'ai quand même et, finalement, j'ai trouvé ça joli. Ma femme porte le même depuis trois ans."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Femme Actuelle, en kiosques samedi 24 mars 2018.