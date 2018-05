Olivier Dion (The Island Célébrités) totalement nu : Les images dévoilées !

Lors du deuxième épisode de "The Island Célébrités" diffusé le 22 mai 2018 sur M6, Olivier Dion a fait sensation. Le chanteur québécois est apparu dans le plus simple appareil et les téléspectateurs n'ont pas raté cette séquence de l'émission !

Olivier Dion

Bien jou M6, vous savez ce que le public veut #TheIsland pic.twitter.com/A6f6j93lue — Dork Phoenix (@dorkphoenix) 22 mai 2018

#TheIsland Olivier Dion je l'pouse quand il veut, voil fallait que ce soit dit. — Ilona (@Iloccl) 22 mai 2018

