Olivier Giroud bientôt papa pour la 3e fois, Zinédine Zidane avec sa femme

La crème de la crème du football mondial était rassemblée le 23 octobre à Londres pour la cérémonie des Best FIFA Football Awards qui récompense les meilleurs joueurs et joueuses de l'année ainsi que les entraîneurs et entraîneuses. C'est lors de cette prestigieuse soirée dédiée au ballon rond et présentée par l'acteur britannique Idris Elba qu'Olivier Giroud et son épouse Jennifer ont officialisé l'arrivée très prochaine de leur troisième enfant.

Sur son 31 pour se présenter sur le green carpet, très élégant dans un costume bleu marine avec noeud papillon assorti, l'attaquant star d'Arsenal était parfaitement assorti à sa femme. Vêtue d'une longue robe sans manche, Jennifer Giroud arborait un ventre très arrondi, synonyme de fin de grossesse. Marié depuis 2011, et parent de deux enfants, Jade (4 ans) et Evan (1 ans et demi), le couple leur offrira donc prochainement un petit frère ou une petite soeur. Malgré les épreuves et les scandales (The Sun avait publié des photos compromettantes du footballeur en charmante compagnie en février 2014), Olivier Giroud et sa femme sont toujours restés unis.

Lors de cette grande soirée, l'international français de 31 ans a été récompensé du Prix Puskas pour le plus beau but de l'année 2017, un geste exceptionnel réalisé au premier jour de l'année, le 1er janvier, lors d'un match d'Arsenal contre Crystal Palace.