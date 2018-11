Olivier Giroud et ses trois enfants : Le visage de son bébé Aaron enfin dévoilé

Le 15 novembre 2018 avant le match (perdu) de l'équipe de France contre les Pays-Bas en ligue des Nations, Olivier Giroud évoquait les plus beaux jours de sa vie auprès du Figaro : la Coupe du monde remportée le 15 juillet dernier en Russie mais aussi et surtout la naissance de ses enfants. L'attaquant français de 32 ans n'en avait alors pas dit plus sur sa famille, n'évoquant pas son troisième enfant né début 2018.

En octobre et novembre 2017, Jennifer Giroud était pourtant bien apparue très enceinte à deux soirées londoniennes, à la cérémonie des Best FIFA Football Awards et au Global Gift Gala. Retour à une sublime silhouette quelques mois plus tard, lors de la Coupe du monde, puis à l'édition 2018 du Global Gift Gala, en présence de la jeune maman Eva Longoria. Entre-temps, une petit garçon est né au début de l'année, un garçon prénommé Aaron comme l'avait à l'époque rapporté la presse anglaise. Olivier Giroud joue à Chelsea, il est donc installé outre-Manche avec sa famille.

Pour la toute première fois, le visage du bébé a été dévoilé et ce n'est pas l'oeuvre d'Olivier Giroud ni de Jennifer mais de Sidonie Biémont. L'ex-compagne d'Adil Rami a publié une photo de la famille Giroud au grand complet dans ses stories Instagram le 26 novembre. À en croire l'ambiance et les tenues élégantes, il s'agit très probablement du baptême d'Aaron, sans que l'on sache quand il a eu lieu. Très attaché à sa foi qu'il évoque régulièrement en interview, Olivier Giroud ne pouvait pas ne pas baptiser son troisième enfant. Il est également le papa de Jade, 5 ans, et d'Evan, 2 ans.