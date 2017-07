Olivier Lapidus : Le fils de Ted Lapidus lance la première maison d'e-couture

Création Olivier Lapidus offre à ses clientes, chaque saison et tout au long de l'année, des collections sur le principe du "see now, buy now". Elles pourront en suivre les principales étapes de conception et de réalisation des modèles. Pour son premier dressing, le styliste éponyme s'est inspiré de sa mère, une ancienne muse de grandes maisons de couture et de joaillerie.

Ainsi, Olivier Lapidus fait un come-back remarqué dans la modosphère ! Le fils du créateur Ted Lapidus et ancien directeur artistique de la ligne masculine de Pierre Balmain s'est un temps exilé en Chine. Il s'y est essayé avec succès au design, en concevant des articles de décoration, du mobilier et des matériaux lumineux. De retour à Paris, Olivier Lapidus se fait architecte et crée, en 2013, l'hôtel Félicien, situé rue Félicien David dans le 16e arrondissement.