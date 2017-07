Olivier Lapidus, nouveau directeur artistique de la maison Lanvin

C'est une nouvelle page qui se tourne pour la maison de haute couture Lanvin. Après le départ anticipé de Bouchrar Jarrar le 7 juillet 2017, la griffe de luxe a souhaité s'associer à un homme d'innovation, le créateur français Olivier Lapidus.

À 59 ans, il sera à la tête de la direction artistique des collections femme : "C'est un immense honneur de rejoindre la maison Lanvin et je remercie chaleureusement Madame Wang pour la confiance qu'elle m'accorde. Avec près de 130 ans d'histoire, la maison Lanvin est la plus ancienne Maison de Couture Française ; en assurer la pérennité est une charge immense et un challenge passionnant" a-t-il assuré par le biais d'un communiqué de presse publié ce mardi 11 juillet 2017 par la maison Lanvin.

Pour Madame Shaw-Lan Wang, PDG de Lanvin, l'arrivée du créateur au sein de la maison de couture française est une aubaine : "Je me félicite de l'arrivée d'Olivier Lapidus à la direction artistique de Lanvin et de sa capacité créatrice dans le droit fil de l'élégance représentée par Jeanne Lanvin. Sa grande compréhension de l'univers de cette maison, du monde de la mode et du design, ainsi que son approche résolument moderne porteront Lanvin vers de nouveaux horizons. Avec beaucoup d'avance sur son temps, Olivier Lapidus s'est toujours intéressé aux nouvelles technologies. Couturier précurseur, il entre aujourd'hui en résonnance avec les aspirations de la société et saura relever les défis de la Maison Lanvin au XXIème siècle."

Ainsi, Olivier Lapidus dévoilera sa toute première collection de prêt-à-porter féminin pour la maison Lanvin lors de la Fashion Week printemps-été 2019, soit l'été prochain, en juillet 2018.

Lapidus, une figure du style

Celui qui prônait dès les années 1990 un mariage entre haute couture, artisanat et laboratoires de recherche industrielle arrive à la tête de Lanvin, près de dix-sept années après avoir quitté la griffe fondée par son père, le regretté Ted Lapidus.

L'homme de mode est également le créateur d'une griffe nommée Création Olivier Lapidus. Celle-ci s'est placée numéro un des marques 100% digitale puisqu'elle offre à ses nombreuses clientes le principe du see now, buy now après la diffusion de chacun de ses défilés sur la Toile.