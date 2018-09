Olivier (Le Meilleur Pâtissier) : Le drame qu'il a vécu avant le tournage

Mercredi 12 septembre 2018, M6 diffusait le premier épisode de la saison 7 du Meilleur Pâtissier. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance d'Olivier Larsonneur (46 ans), un ancien joueur du Racing et de Sénard-Moissy. Le football était sa première passion, un rêve qu'il a dû abandonner à la suite d'une blessure survenue il y a deux ans.

Obligé de rester chez lui à cause de ses cinq opérations au genou, l'agent de maîtrise responsable de la propreté à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) a pris goût à la pâtisserie et a donc acheté du matériel et des livres pour réaliser des recettes. Et ses desserts font mouche auprès de ses proches, notamment son ami Kader Rahmi comme il l'a confié au Parisien du jour : "On mangeait mes gâteaux ensemble, il les adorait tellement qu'il m'a dit que je pourrais me lancer dans la pâtisserie."

Olivier a donc ouvert un compte Instagram afin de partager ses recettes et a été repéré par la production du Meilleur Pâtissier. Il passe toutes les étapes du casting avec succès et est sélectionné. Mais, une semaine avant le tournage, sa joie est entachée par une mauvaise nouvelle : "J'étais très content, bien sûr. Pour ma famille et surtout pour Kader. Il est décédé des suites d'un cancer une semaine avant le tournage. Je suis d'une nature discrète et sans lui, je n'aurais jamais osé participer. Il a été mon fil conducteur dans les moments compliqués." Olivier espère donc lui faire honneur dans le concours culinaire.