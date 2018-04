Olivier Martinez et son petit Maceo : Balade complice et shopping

Cela fait plus de quinze ans que la carrière d'Olivier Martinez a pris un tournant international. Aussi habite-t-il à Los Angeles, non seulement pour le travail mais avant tout pour son fils, Maceo. Le bambin est né en 2013 du mariage de l'acteur français avec Halle Berry.

À 4 ans et demi, Maceo grandit à vue d'oeil. Mercredi 25 avril 2018, il passait une journée en tête à tête avec son père. Dans les rues de Los Angeles, le garçonnet se déplaçait en trottinette trois roues sous le regard prudent d'Olivier Martinez. Le père et son fils ont également fait quelques boutiques.

Après avoir joué dans Mars, la série de Ron Howard à mi-chemin entre la science-fiction et le documentaire, produite par National Geographic, en 2016, Olivier Martinez est apparu dans Paul, Apôtre du Christ, un drame biblique d'Andrew Hyatt sorti en mars 2018 outre-Atlantique. Prochainement, il doit tourner dans The Godmother, le biopic d'une baronne de la cocaïne dans les années 1970, signé Daniela C. Cretu. Il pourrait ensuite retourner sur mars puisqu'une seconde saison a été commandée par la chaîne.