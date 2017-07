Olivier Martinez : L'ex-mari de Halle Berry séducteur pour Mango

"Ils m'ont dit 'Tu dois parler un peu, pour les réseaux sociaux', et j'ai répondu 'réseaux quoi ? Je ne parle pas aux réseaux sociaux", raconte en anglais (avec un indéniable accent français) Olivier Martinez entre deux prises. En figurant dans la nouvelle campagne de Mango, l'acteur de 51 ans et papa de Maceo (3 ans, né de son mariage avec Halle Berry) régale la fashionsphère et lui indique qu'il possède encore toutes ses facultés de modèle.

Avant de s'associer à Mango, Olivier Martinez a endossé entre 2009 et 2014 le rôle d'égérie des parfums L'Homme, par Yves Saint Laurent.