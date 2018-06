Olivier Minne dévoile ce qui l'a dérangé dans Danse avec les Stars !

Olivier Minne était la première célébrité à se faire éliminer de la saison 7 de Danse avec les stars. En duo avec Katrina Patchett, l'animateur télé n'avait pas convaincu les jury de les laisser aller plus loin. Très ému après cette défaite, il avait partagé sa déception auprès des médias à plusieurs reprises.

Un an plus tard, c'est une autre version que révèle Olivier Minne alors invité sur la chaîne YouTube Swift ce lundi 18 janvier. "En participant, je pensais que c'était sur base du programme américain qui est moins 'reality', moins basé sur les moments de vie qui sont un peu arrangés. DALS France est une émission qui se base beaucoup sur ce qui se passe à côté, les témoignages... Je ne pensais pas que ce serait basé là-dessus, ce sont des choses qui me gênent un peu."

Heureusement, si Olivier n'excelle pas en danse, il peut toujours compter sur le toujours très populaire jeu d'aventure Fort Boyard qui sera de retour pour une nouvelle saison le 23 juin prochain et pour dix soirées. À chaque épisode, Olivier Minne recevra une équipe de six personnalités prêtes à tout pour aider des associations.