Olympe (The Voice) incroyablement aminci : Sa perte de poids en images !

En légende de ce montage photo, l'interprète de Born to Die en a dit plus sur cette perte de poids incroyable. "Ce métier est cruel et on tombe vite dans un mauvais engrenage, a-t-il écrit. J'ai décidé le 26 décembre 2016 de me reprendre en main. Le travail n'est pas terminé mais c'est un bon début. Ne laissez personne vous détruire !" Dans la foulée, Olympe – qui s'est marié à son chéri Julien en octobre dernier – a ajouté : "Ces dernières années furent pleines de doutes, de déceptions, de peine malgré l'amour qui m'a été donné."

Et pour perdre près de 25 kilos en six mois, le chanteur de 27 ans a vraisemblablement misé sur un "rééquilibrage alimentaire" accompagné de séances de sport intensives, comme il le précise sur Instagram.

En commentaire, la transformation physique d'Olympe a été largement applaudie par les internautes. "Quel changement ! Bravo", "Tu peux être fier de toi, tu es magnifique", "Félicitations pour ce courage et cette volonté sans faille", "J'admire ta détermination, tes efforts ont payé !", ont ainsi lancé certains.