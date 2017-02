OM-PSG : David Ginola et sa jeune compagne Maeva dans un Vélodrome choqué

Si l'Olympique de Marseille version Frank McCourt a encore du chemin à faire pour attirer autant de célébrités à l'Orange Vélodrome que le Paris Saint-Germain au Parc des princes, le duel entre les deux équipes a fait venir dimanche soir dans l'antre phocéen quelques têtes d'affiche, au diapason des 65 000 spectateurs présents. Hélas, pour que cela se reproduise, il va falloir que l'OM évite de se faire humilier de la sorte...

Dimanche soir, sur leur pelouse, les joueurs entraînés par Rudi Garcia ont vécu un abominable naufrage collectif dont le score cinglant (1-5) suffit à attester, sous les yeux du patron américain du club. À ses côtés se trouvaient Margarita Louis-Dreyfus, qui lui a cédé le club à l'automne dernier, et son fils Kyril Louis-Dreyfus, l'un des plus fervents supporters de l'OM : le jeune homme de 18 ans a dû sacrément souffrir devant le spectacle pitoyable à regarder proposé par des Phocéens inexistants. Idem pour le Marseillais de naissance Patrick Bosso et Baptiste Giabiconi, qui aurait sans doute aimé que son "frérot" Rémy Cabella, entré en cours de partie, parvienne à inverser la tendance. Et que dire de Mamadou Niang, l'ancien buteur bien-aimé, et Soprano, deux figures étroitement liées, qui avaient sans doute un autre scénario en tête en donnant le coup d'envoi symbolique du match ?

En tribunes, les humoristes Mathieu Madénian et Ahmed Sylla, l'acteur Moussa Maaskri et le nageur Camille Lacourt constataient tous amèrement que le chemin de l'OM Champions Project s'annonce long et semé d'embûches.

Varois de naissance et Parisien de légende, David Ginola a lui aussi assisté à cette cruelle déculottée. L'ancien attaquant du PSG reconverti en animateur télé populaire (La France a un incroyable talent), qui a eu 50 ans au mois de janvier, était en charmante compagnie puisqu'il s'affichait avec sa jeune amoureuse, le mannequin Maeva Denat, laquelle vit précisément à Marseille. Les amours du couple ont suscité quelques remous l'an dernier, lorsque Andrea Ginola, le fils de 25 ans que David a eu avec son ex-épouse Coraline, a révélé en décembre dans une interview le divorce de ses parents, prononcé en mars 2016 ; trois mois plus tard, l'ex-footballeur débutait son idylle avec Maeva, à peine plus âgée que ses propres enfants (Andrea et sa charmante soeur Carla). Et si le jeune homme, bien que très protecteur envers sa mère, se voulait compréhensif – déclarant alors : "si papa est heureux en ce moment, c'est tout ce qui compte" –, il ne donnait pas cher de la peau de cette nouvelle histoire : "Je doute que cela puisse durer. Elle est juste arrivée au bon endroit au bon moment", signalait-il. Pour l'instant, les intéressés lui donnent tort...