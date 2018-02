Omar Epps (Dr House) : Une collègue l'accuse de lui avoir cassé le bras

Après des années sous la blouse du docteur Eric Foreman dans l'équipe de choc de Dr House, Omar Epps a changé d'uniforme et d'ambiance, retrouvant le succès au petit écran en agent des Services Secrets américains dans la série Shooter (diffusée en France notamment sur C8) portée par Ryan Phillippe. Autre genre, autres moeurs : alors qu'une troisième saison du show USA Network adapté du roman Point of Impact de Stephen Hunter (dont a déjà été tiré en 2007 le film Shooter, tireur d'élite réalisé par Antoine Fuqua) a été annoncée, l'ancien toubib de choc se retrouve accusé d'agression par une ex-collègue...

Une actrice du nom de Donzaleigh Abernathy garde en effet un très mauvais souvenir de leur collaboration en 2016 et a assigné en justice l'acteur ainsi que les studios Paramount Pictures pour négligence, agression et voies de fait, rapporte le site TMZ.com. Agée de 59 ans au moment des faits, la plaignante accuse Omar Epps d'avoir "totalement dévié du script" et d'avoir joué d'une manière particulièrement brutale une scène dans laquelle il devait tuer le personnage qu'elle incarnait. Donzaleigh assure ainsi qu'il lui a cassé le bras droit en lui assénant un coup de toutes ses forces avec son avant-bras gauche, en plus de l'avoir blessée au dos en la projetant au sol. D'après ses déclarations, la production de l'épisode avait alors été interrompue et elle avait été conduite à l'hôpital. Elle réclame désormais des dommages et intérêts ainsi que la prise en charge de ses frais médicaux présents et à venir.

Contrairement à Omar Epps, 44 ans, qu'on découvrira en 2018 au cinéma à l'affiche du film Traffik avec Paula Patton, la carrière de Donzaleigh Abernathy n'a jamais réellement décollé, constituée pour l'essentiel d'apparitions dans diverses séries - Esprits rebelles, Les Experts, The Waking Dead, Shameless, Suits, Chicago PD... En 2006, elle avait d'ailleurs figuré dans un épisode de... Dr House.

En couple depuis 1999 et marié depuis 2006 avec sa femme Keisha, Omar Epps est père de trois enfants, K'mari Mae et Amir, fruits de leur amour, et Aiyanna, issue d'une précédente relation.