Omar Sy a brutalement annulé toute la promotion de son film Knock

On s'interrogeait sur l'absence d'Omar Sy le 16 octobre sur le tapis rouge du film de Lorraine Lévy lors de l'avant-première du film Knock, dans lequel il tient le rôle principal. Heureux papa d'un cinquième enfant avec son épouse Hélène, la star de 39 ans doit certainement suivre un rythme très soutenu pour défendre le long métrage alors qu'il doit avoir envie de passer du temps en famille. Cependant, selon les informations du Parisien, c'est pour une autre raison que le comédien a décidé d'annuler toute la promotion.

Le héros d'Intouchables a "carrément décidé de mettre un terme à la promotion du film", écrit Le Parisien et cela aurait un lien avec Éric Zemmour. Après avoir été traité de guignol par l'ancien polémiste de Laurent Ruquier sur le plateau de C à vous, Omar Sy s'était insurgé sur Europe 1 devant Daphné Bürki contre le fait qu'on donne la parole à un homme qui a été "condamné pour incitation à la haine raciale". La présentatrice de C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine, s'est ensuite confiée à TV Mag : elle a expliqué qu'elle comprenait la colère du comédien et indiquait qu'elle n'avait pas cherché à faire le buzz. Si elle a souhaité apaiser les tensions, Zemmour a contre-attaqué sur Europe 1. D'après Le Parisien, cette escalade dans le clash a décidé Omar Sy à ne plus apparaître dans les médias, le poussant à annuler sa présence dans Bande originale avec Nagui sur France Inter et dans Touche pas à mon poste.

Éric Zemmour attaque Omar Sy sur l'affaire Weinstein

Invité ce mardi matin sur Europe 1 dans l'émission de Philippe Vandel, Éric Zemmour est revenu sur le fameux échange : "Ici-même [sur Europe 1], Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je veux simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui a commis un crime. Je sais bien que de Trappes [la ville des Yvelines où Omar Sy est né, ndlr] à Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Je pourrais l'attaquer en justice pour diffamation. Entre parenthèses, des criminels, il en a côtoyé si j'en crois les médias puisqu'il était très ami avec monsieur Weinstein."

Dans Quotidien le 10 octobre avec Yann Barthès, Omar Sy avait réagi au scandale Weinstein, expliquant qu'il connaissait le producteur puisque c'est lui qui a distribué Intouchables aux États-Unis et qu'il l'a présenté à son premier agent américain. L'acteur ajoute : "C'est surprenant. Je ne vais pas le charger plus qu'il ne l'est... Ça se savait qu'il aimait les femmes comme beaucoup d'hommes. Ce que j'entends c'est dingue. Là, c'est très surprenant."