Omar Sy a refusé de jouer dans "Les Animaux Fantastiques 2" !

Invité dimanche soir du deuxième numéro de l'émission Au Tableau ! (sur C8), Omar Sy s'est exprimé sur sa vie en Californie avec ses enfants, mais également sur Hollywood, où il a connu un certain succès avec des films tels que X-Men : Days of Future Past et Jurassic World. Face aux enfants d'Au Tableau !, Omar Sy a révélé qu'il aurait pu rajouter un autre blockbuster à cette belle liste : Les Animaux Fantastiques 2.

Mais à en croire l'acteur, il ne figure pas au casting de cette suite du spin-off d'Harry Potter non pas parce qu'il a échoué au casting, mais parce qu'il a refusé ! "Je crois que je viens d'en refuser un qui sera un carton, avoue-t-il. Je crois que j'ai refusé un film aux Etats-Unis, qui se tourne actuellement, qui va à mon avis marcher... C'est la suite de Fantastic Beasts."

Mais alors pourquoi ? "Le rôle qu'ils me proposaient dedans était quelque chose de répétitif. C'est quelque chose que j'ai déjà joué. Je n'ai pas envie d'être sur un plateau, et d'arriver blasé : d'être là comme si c'était normal. C'est extraordinaire d'être sur un plateau de cinéma, et j'ai envie moi de garder cet émerveillement. Si je me mets à refaire des choses que j'ai déjà faites, ça ne va pas être terrible...", a-t-il avancé.

On ne sait pas vraiment quel rôle a refusé Omar Sy, qui aurait ainsi rejoint un autre comédien français figurant au générique de cette suite qui sortira fin 2018. Mais pas de regret pour la star d'Intouchables. "Pour être très honnête avec vous, j'ai plus refusé qu'accepté à Hollywood ! Parce que déjà je n'ai pas beaucoup de temps, avait-il déjà expliqué à Allociné. Et puis, je ne prends pas tout ce qui vient ! Tout ce qui vient n'est pas forcément ce que j'ai justement envie de tenter. C'est la curiosité, l'envie qui me guident. Donc oui, j'ai envie de tourner là-bas, ça m'éclate. Il y a vraiment des projets super, j'ai fait des super choses là-bas. Mais je ne suis pas prêt à tout et je n'ai pas envie de tout là-bas ! Il y a des choses à prendre et à jeter, comme partout, comme en France."

Omar Sy, actuellement à l'affiche de Knock, sera prochainement dans Le Flic de Belleville (attendu en octobre 2018) et Le Chant du loup, avec Reda Kateb et Mathieu Kassovitz.