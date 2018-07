Omar Sy : Après ses déboires, il se grime... en "flic"

C'est ce qu'on appelle l'art faire de la promotion en trouvant le timing parfait. C'est la tâche à laquelle Metropolitan s'est attelé en dévoilant la bande-annonce du Flic de Belleville, la prochaine comédie avec Omar Sy en vedette. Sauf que voilà, quelques heures plus tôt, Closer révélait que l'acteur de 40 ans avait été interpellé après avoir traité de "petite b*te" un agent de la SNCF. La compagnie ferroviaire avait rapidement réagi, évoquant "un traitement médiatique fondé sur l'exagération des faits" et des propos que Omar Sy n'avait "jamais tenus", Closer a maintenu sa version et détaillé les faits. Quoi qu'il en soit, sortir la bande-annonce dans pareil contexte laissait penser que le hasard fait finalement bien les choses...

L'histoire du film : Baaba est flic à Belleville, quartier qu'il n'a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d'enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d'officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu'envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l'enquête...

À l'écran, Omar Sy donnera la réplique à Luis Guzman (Code Black), Julie Ferrier, Franck Gastambide et Biyouna. Ce film réalisé par Rachid Bouchareb sortira sur nos écrans le 17 octobre 2018.