Omar Sy, ce qui le gêne au cinéma : "Embrasser, ce n'est pas évident pour moi"

Omar Sy est de nouveau sous les projecteurs en raison de la sortie du film dont il est le héros, Knock. Dans ce long métrage de Lorraine Levy inspiré de la pièce de Jules Romain, il incarne un médecin charismatique. La star multiplie les rendez-vous et se laisse aller à quelques confidences. Il a ainsi confirmé qu'il était papa d'un cinquième enfant, une fille, sur le plateau de Quotidien, et a répondu sur Europe 1 aux attaques d'Eric Zemmour. Pour le magazine Télé Star, l'acteur revient sur ce qui le met mal à l'aise au cinéma.

Acteur rayonnant, Omar Sy avoue toutefois qu'il y a des choses qu'il a du mal à faire : "Pleurer, embrasser, c'est loin d'être évident pour moi qui suis pudique. Du coup, j'ai toujours peur d'en faire des tonnes", explique à Télé Star le mari d'Hélène Sy. Dans le film Knock, son personnage tombe sous le charme d'Adèle, incarnée par Ana Girardot. S'il admet ne pas être à l'aise dans le registre romantique, il reconnaît que c'est un bon exercice et qu'avec sa partenaire, "ce n'était pas très compliqué".

Knock, l'histoire : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

En salles le 18 octobre

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé Star du 21 octobre 2017