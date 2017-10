Omar Sy : Coup de gueule contre Eric Zemmour... Gros malaise pour Daphné Bürki

Lors de son passage dans C à vous, sur France 5, le 10 octobre, Eric Zemmour s'en est pris à Omar Sy, qui l'avait critiqué en 2016. Le polémiste n'a pas mâché ses mots en allant jusqu'à qualifier l'acteur français de "guignol". Actuellement en France pour la promotion de son film Knock (en salles le 18 octobre), Omar Sy était quant à lui l'invité de Bonjour la France jeudi 12 octobre, émission animée tous les jours de la semaine par la pétillante Daphné Bürki sur Europe 1.

Questionné sur la dernière intervention d'Eric Zemmour à son sujet, la star d'Intouchables n'a pas caché son énervement en direct. Agacé de devoir apporter de l'importance à l'essayiste alors qu'il préfère l'ignorer, celui qui est récemment devenu papa pour la cinquième fois a ainsi déclaré : "L'extrait qu'ils ont montré dans C à vous (...) volontairement je ne cite pas Eric Zemmour car je n'ai pas envie de lui donner de l'intérêt." Omar Sy a ainsi reproché à Daphné Bürki d'être "rentrée dans son système". "On reparle de lui, on repasse son extrait et comme ça il est présent dans les médias jour après jour", a-t-il déploré.

Omar Sy s'en est aussi pris à Anne-Elisabeth Lemoine, aux commandes de C à vous depuis le départ d'Anne-Sophie Lapix pour France 2 : "D'associer mon nom à Eric Zemmour, elle lui a fait un énorme cadeau. Alors, ou elle est de sa famille ou elle est teubé." L'acteur rappelle que le polémiste a été condamné pour incitation à la haine : "Il ne faut plus qu'il soit invité car c'est un criminel", a-t-il également lancé en direct, mettant Daphné Bürki encore un peu plus mal à l'aise.

Énervé comme rarement, Omar Sy a conclu en déclarant : "Je n'ai pas envie d'être traîné dans la boue avec les cochons."