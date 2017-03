Omar Sy, doux baiser et danse endiablée : Le Beau Dormant se la joue Cendrillon

Omar Sy a été choisi comme visage de la maison de luxe française JM Weston dans le dernier spot publicité du fabricant de chaussures localisé à Limoges. L'acteur français a collaboré avec le rappeur Oxmo Puccino, qui a écrit et réalisé un petit court métrage arty et bourré de poésie.

L'acteur d'Intouchables et de Chocolat incarne "Le Beau Dormant", allongé et inconscient sur un lit pendant qu'une jeune femme (incarnée par Alexia Giordano, que l'on a notamment pu apercevoir dans Cézanne et moi) tente désespérément de le ramener à la vie, entre un doux baiser en clin d'oeil à La Belle au Dois Dormant, des claques sur le visage, un massage cardiaque ou encore des chatouilles à l'aide d'une plume sur la plante du pied.

Ce n'est que lorsqu'elle chausse son "prince", façon Cendrillon, d'une paire de Moc'Weston en veau velours rose, le nouveau mocassin de la maison en vente depuis ce mercredi 15 mars, qu'il revient à la vie, offrant alors à sa douce une danse endiablée.

Ce n'est pas la première fois que JM Weston s'associe au septième art pour la promotion de ses collections. En 2013, Cédric Klapisch avait étudié les variations masculin-féminin dans La Chose sûre, et Lucas Rullier avait réalisé Gueth.Apens.