Omar Sy et Hélène Sy, 20 ans d'amour : elle dévoile une photo culte de 1999

Omar Sy et Hélène Sy s'aiment depuis vingt ans. Ce 8 juillet 2019, l'épouse de l'acteur célèbre cet anniversaire en postant sur Instagram une photo culte de 1999 les montrant très jeunes et amoureux. Ils ont, à cette époque, à peine 20 ans. En légende, un simple coeur et des émojis représentant un papy et une mamie.

Le couple s'est marié en 2007 et a eu trois filles et deux garçons. Omar et Hélène Sy sont installés à Los Angeles, où ils ont tout récemment célébré le diplôme de leur fille Selly, 17 ans. Hélène est la fondatrice et la présidente de l'association CéKeDuBonheur, qui déploie toute son énergie pour apporter un peu de joie de vivre aux enfants dans les hôpitaux. Omar Sy aide bien sûr son épouse dans son merveilleux combat.