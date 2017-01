Omar Sy et l'échec de son film avec James Franco : "J'ai appris à relativiser"

En juillet 2013, alors en pleine ascension en France comme à Hollywood, Omar Sy enchaîne les tournages et se trouve sur celui de Good People. Le casting est alléchant, avec James Franco et Kate Hudson comme vedettes. Pourtant, trois ans plus tard, personne (ou presque) n'a vu le film. Logique, désormais intitulé Dangerous People, le long métrage réalisé par Henrik Ruben Genz n'est pas sorti en salles mais directement en VOD (vidéo à la demande) le 28 mai 2016. Dans l'anonymat le plus total...

Interrogé par le magazine Première (numéro de janvier-février 2017) sur les films de sa carrière, Omar Sy s'est arrêté sur ce chapitre méconnu et a fait la lumière sur ce projet. Il explique avoir apprécié joué ce rôle de bad-guy dont la noirceur du caractère et ce côté dark lui ont été "utiles pour la suite, notamment pour préparer le personnage de Chocolat". L'acteur explique aussi avoir été excité de jouer avec James Franco avec qui il dira avoir eu des "échanges courtois mais limités" car l'acteur américain est "solitaire".

"Je mentirais si je disais que la sortie en VOD m'a fait plaisir, avoue ensuite la star d'Intouchables, sans langue de bois. Pour nous, Français, c'est un terrible aveu d'échec d'autant que je suis fier du film. Mais j'ai appris à relativiser auprès des Anglo-Saxons. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise sortie pour eux tant que cela rapporte de l'argent. Ils sont dans la rentabilité pure, sans aucun état d'âme. Ça incite à l'humilité." L'histoire ne dit pas si finalement, Dangerous People a été rentable.

L'histoire du film : Tom et Anna, un jeune couple d'Américains vivant à Londres se retrouve criblé de dettes sans rien avoir fait de mal. Une nuit, ils découvrent chez eux un cadavre. A côté du corps, 200 000 livres sterling en liquide. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est ramasser cet argent, et le totalité de leurs problèmes seront réglés. Du moins c'est ce qu'ils croient. Dès qu'ils mettent la main sur l'argent les vrais ennuis commencent...