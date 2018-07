Omar Sy interpellé à Paris-Gare de Lyon ? La SNCF livre sa version

"Petite bite", telle est l'insulte qu'Omar Sy aurait lancée à un agent de la SNCF dans l'après-midi du 4 juillet 2018 alors qu'il allait prendre un train à Paris-Gare de Lyon avec sa femme Hélène. Selon Closer, qui a rapporté l'information quelques heures plus tard, le célèbre acteur français qui vit à Los Angeles n'aurait pas respecté le nombre maximal de bagages par voyageur. Au lieu des trois valises réglementaires, Omar Sy en aurait eu sept. Rien de si étonnant lorsque l'on sait qu'il est le papa de cinq enfants. "Un des représentants de la SNCF a alors signifié à l'acteur qu'il ne pourrait pas embarquer dans ces conditions", a relaté Closer. Le ton serait monté lorsque Omar Sy serait malgré tout monté dans le wagon.

Voyant que l'affaire se répandait comme une traînée de poudre, la SNCF n'a pas tardé à réagir sur l'un de ses comptes Twitter. Si la société ferroviaire reconnaît effectivement des "échanges un peu vifs", l'interpellation n'est à aucun moment mentionnée. "La #SNCF regrette vivement que les échanges un peu vifs survenus cet après-midi en Gare de Paris Lyon entre M. @OmarSy et un de ses agents fassent l'objet d'un traitement médiatique fondé sur l'exagération des faits et sur des propos que M. Omar Sy n'a jamais tenus comme l'a confirmé l'agent SNCF auprès de sa hiérarchie. Cet incident est clos et M. @OmarSy a pu poursuivre son voyage", a-t-il été posté dans la soirée du 4 juillet, à 21h44.