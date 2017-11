Omar Sy s'indigne et lance un appel, sa femme Hélène plus fière que jamais

Star parmi les préférées des Français, Omar Sy a une voix qui porte. Il l'utilise pour défendre des causes qui lui tiennent à coeur ou pour pousser des coups de gueule. S'il avait décidé de s'éloigner des projecteurs pendant la promotion du film Knock à la suite son altercation avec Éric Zemmour, le héros d'Intouchables reprend la parole face à l'urgence de la situation : il a publié sur son compte Instagram une vidéo pour dénoncer le sort réservé aux Rohingyas, peuple musulman expulsé de Birmanie et vivant en exil au Bangladesh. Considérés comme des étrangers dans une Birmanie à 90% bouddhiste, les Rohingyas représentent la plus grande communauté apatride du monde – la nationalité birmane leur a été retirée en 1982. C'est depuis ce lieu situé à la frontière entre les deux pays que l'acteur de 39 ans lance un appel.

"Je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont un million et cela fait des mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour eux, c'est de retrouver de la dignité, la liberté, un pays, la sécurité. Ça, on ne peut pas leur apporter. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier. Toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. Nous sommes les gens de ce monde. L'amour et l'unité réussiront. On se retrouve demain pour 48 heures de direct depuis le camp #LoveArmyforRohingya", déclare le comédien.