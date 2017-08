Omar Sy sera "Le Flic de Belleville" devant une ex-star de The Voice

Attendu d'ici à la fin de l'année dans la comédie Knock, de Lorraine Lévy, Omar Sy sera à l'affiche d'un autre film français en 2018. En effet, l'acteur césarisé d'Intouchables sera la vedette d'un buddy-movie (un film de potes, en quelque sorte), Le Flic de Belleville, dont il partagera l'affiche avec l'acteur portoricain Luis Guzmán (Boogie Nights, L'Impasse). Le tournage vient de se dérouler au printemps entre Paris, Miami et Bogota, sous la direction de Rachid Bouchareb) à qui l'on doit Indigènes ou encore Hors la loi.

Comme le rapporte Cineuropa, le film suit Baaba Keita (Omar Sy), né à Belleville, devenu inspecteur de police et bien décidé à rester dans son quartier, au grand désespoir de sa copine, qui le tanne pour enfin vivre avec lui, et ailleurs. Mais Baaba a du mal à s'éloigner de sa mère quelque peu envahissante... Un soir, son ami d'enfance, Roland, est assassiné sous ses yeux dans un restaurant. Roland était officier de liaison du Consulat de France à Miami, de passage à Paris pour une enquête sur un trafic de drogue. Baaba Keita réussit à reprendre le poste de Roland afin de retrouver son meurtrier. Le voilà qui atterrit en Floride avec sa mère sur les bras, qu'il n'arrive toujours pas à laisser seule. À Miami, il est pris en charge par Ricardo (Luis Guzmán), un flic local blasé et irascible. Forcés de travailler ensemble malgré tout ce qui les sépare, Baaba et Ricardo vont former une équipe de choc...

Ces derniers mois, Omar Sy a posté quelques clichés montrant sa préparation, notamment à base de kung-fu. Franck Gastambide, qui écope d'un second rôle dans cette comédie, a également posté quelques photos de tournage.