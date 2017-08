Omar Sy : Toujours présent pour ses amis Laetitia et Vincent Labrune !

Dans une ambiance bohème chic et conviviale, Laetitia Labrune de Luca a eu le plaisir de lancer Love in St Rémy, la nouvelle marque made in Provence qu'elle a créée. Au cours de cet événement organisée avec l'agence Bosc Architectes, le cocktail a réuni près de 200 personnes ! Parmi elles et en première ligne : Vincent Labrune bien sûr, son mari et ex-président de l'Olympique de Marseille qu'elle a épousé en 2015 !

À leurs côtés se distinguent Omar Sy, la star répond toujours présente pour le couple, deux ans après avoir été l'un des convives de ses noces. On pouvait également croiser Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon, Charles Aznavour, Étienne Mougeotte, Robert Namias ou encore le maire Hervé Chérubini, venus en voisins et en amis.

Hugues, Jean et Arthur Bosc, architectes de père en fils, réinventent le passé au service du présent à travers des réalisations authentiques, exigeantes et rigoureusement portées. Ils ont réuni leurs talents pour mettre en valeur le travail de Laetitia Labrune de Luca : des bougies parfumées, de la jolie papeterie et des pochettes brodées... Love in St Rémy est une marque de produits inspirés de la Provence et de son art de vivre. Sa fondatrice a voulu rendre hommage à cette région qui l'a accueillie à bras ouverts et propose une atmosphère poétique, un brin vintage et pleine de charme. Découvrez ses produits sur la page Facebook de la marque Love in St Rémy.