Omar Sy va devenir papa pour la 5e fois !

Carnet rose en vue pour Omar Sy. L'acteur français âgé de 39 ans va être papa pour la 5e fois, à en croire Public. Son épouse, la superbe Hélène Sy, est en effet enceinte de quatre mois selon le magazine.

Papa déjà comblé de deux filles et deux garçons aujourd'hui âgés respectivement de 7, 10, 12 et 15 ans, Omar Sy s'apprête à agrandir une famille qu'il avait débuté avec Hélène il y a de cela 16 ans. La jeune femme était alors âgée de 21 ans quand elle tombe enceinte de son premier enfant. "On ne s'est pas posé la question de l'âge. Faire un enfant correspondait tout simplement à ce que nous vivions à l'époque", avait expliqué le comédien à Vivement Dimanche en janvier 2016.

Suivront derrière trois autres enfants, pour le plus grand bonheur d'Omar. "Regarder mes filles et mes filles grandir est ce qui me fascine le plus dans la vie", avait ainsi confié l'ex-standardiste du Service après-vente des émissions d'Omar & Fred. Ses enfants, que l'on a jamais vu à ses côtés sur le tapis rouge, sont la base de son quotidien. "Je ne peux faire ce métier que si je passe beaucoup de temps en famille. Mon boulot, c'est de faire marrer les gens et, pour ça, il faut que je sois heureux", avait expliqué l'acteur pour démontrer que, malgré de nombreux films et demandes, il était toujours auprès des siens.

L'acteur césarisé d'Intouchables sera prochainement à l'affiche de Belleville Cop, le nouveau long métrage de Rachid Bouchareb. Mais d'abord, il sera le 20 octobre dans Knock, une comédie de Lorraine Levy dans laquelle il jouera un ex-filou devenu médecin dont le but est de faire fortune en essayant de convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore et pour cela, de trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.

En attendant, le papa responsable a appelé ses concitoyens à voter le 7 mai prochain et à faire barrage au Front National de Marine Le Pen, en postant un message sans équivoque sur Instagram.