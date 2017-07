Omar Sy victime de racisme avec sa femme : Hélène pousse un coup de gueule

En 39 ans d'existence, Omar Sy a connu le racisme sous bien des formes, y compris, dans le monde moderne 2.0 qui est le nôtre, sur les réseaux sociaux. Mais sur Twitter, son épouse Hélène Sy a littéralement craqué après avoir été victime d'une ignoble attaque. Le 19 juillet, un internaute répondant au pseudonyme de Frédéric Duilhac a posté une photo d'Omar Sy et sa compagne. Le couple est beau à souhait... mais pas pour lui. "Le mélange des races est une abomination sur le plan de la Création Divine", clame l'énergumène dans un tweet venu d'un autre temps.

Le message a fini par remonter à Hélène Sy qui, quelques heures plus tard, fait part de sa colère et de son désespoir. "On peut faire quelque chose chez @TwitterFrance contre la race des connards racistes, xénophobes ? car ça pullule ici ! merci d'avance !", tonne la jeune femme, qui va recevoir de nombreux soutiens, et pas seulement parmi les quelque 86 000 abonnés qu'elle compte. L'homme raciste a notamment reçu des dizaines de réactions d'utilisateurs en colère. Parmi eux, Pierre Ménès, Marie Fugain ou bien le footballeur Anthony Le Tallec.