Omar Sy : Mots d'amour à sa femme Hélène et gros délire !

Tout le monde se lâche aux Globes de cristal ! La cérémonie de remise des prix, décernés par la presse française dans le domaine des arts et de la culture, s'est déroulée au Lido à Paris le 30 janvier. Entre un tapis rouge aussi glamour que chic et des invités très en forme, la soirée a fait parler d'elle. Outre Fabrice Luchini dont le discours était hallucinant, Omar Sy, lauréat du trophée du meilleur acteur pour sa prestation dans Chocolat, a lui aussi fait le show sur scène !

Très heureux d'avoir été choisi, Omar Sy a répandu sa bonne humeur et son humour au cours de l'événement. S'il a remercié le réalisateur de Chocolat, Roschdy Zem, ainsi que ses producteurs, il a rapidement eu des mots tendres pour sa femme, Hélène, présente à la soirée : "Mon amour, je t'aime. Merci pour ton soutien et ta beauté." Le romantique sérieux laisse ensuite place au clown : "Et ton discours était génial, les gens ne t'ont pas écoutée [il y avait au cours de la soirée des problèmes de son, NDLR], je vais les défoncer un par un."

Puis, il se tourne vers Laurent Baffie, dont les propos cash et dingues ont aussi marqué la soirée, et lui lance : "Laurent, je t'aime." La star préférée des Français aura aussi des paroles pour le flamboyant Luchini : "Je voulais faire un doudou, mais il y a eu Doudou Luchini. Il a cassé mon truc, je n'ai plus rien." L'ancien acolyte de Fred Testot a toutefois trouvé de quoi amuser la galerie en chantant à sa façon Millésime de Pascal Obispo. Enfin, il a terminé son intervention par un bisou à la présidente du jury, Catherine Deneuve.