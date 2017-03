On a testé la 4DX au cinéma avec La Belle et la Bête : Immersion assurée !

Après la 3D, l'IMAX et la VR, l'expérience cinématographique dans une salle obscure passe un nouveau cap avec la 4DX. Procédé imaginé en Corée du Sud et présent dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, la technologie n'avait encore jamais mis les pieds en France – autre qu'au Futuroscope ou à Disneyland dans le cadre d'attractions.

Le principe est aussi alléchant qu'immersif. La technologie 4DX propose aux spectateurs de vivre une expérience "à couper le souffle". Une plongée au coeur du film, avec la prétention supplémentaire de stimuler encore plus les sens du public au travers d'un spectacle visuel, auditif, mais pas que. L'équipement de haute technologie associe les mouvements des sièges (soulèvement, oscillation et basculement) à des effets sensoriels spéciaux tels que le vent, la pluie, l'orage, le brouillard, la neige, la fumée, les odeurs et la lumière, le tout en parfaite synchronisation avec l'action à l'écran.

Danser avec Emma Watson : c'est fait !

Nous avons ainsi testé l'expérience au Pathé La Villette, l'unique salle en France proposant pour l'instant la 4DX, avec La Belle et la Bête. Et le résultat est effectivement bluffant. L'immersion est encore plus forte, le spectateur prenant part au spectacle en étant tout simplement à la place de la caméra, dont le siège suit le moindre mouvement, aérien ou non. Dans le cas du film de Bill Condon emmené par Emma Watson, cela donne des séquences ahurissantes comme la scène des loups dans la forêt glacé, ou bien la sublime scène de bal entre Belle et son futur prince, au son du fameux Histoire éternelle. Frissons assurés. Du vent vient également caresser le visage sur les séquences extérieures, l'odeur de la rose titiller notre odorat lors de la scène d'introduction (tout comme celle des fleurs plus tard dans le film) et la pluie s'invite même là où on ne l'attend pas.

Force est de reconnaître que si la technologie est encore à son balbutiement, l'expérience est impressionnante de réalisme. On vous laisse imaginer par exemple à quoi ressemblera une course-poursuite dans Fast & Furious 8 ou bien une séquence de bataille navale dans le 5e volet de Pirates des Caraïbes.

Dans les prochaines semaines, le public pourra ainsi découvrir quatre autres films dans la salle 4DX du Pathé La Villette : Ghost in the Shell le 29 mars, Fast & Furious 8 le 12 avril, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 le 26 avril et Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar le 24 mai.