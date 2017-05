On n'est pas couché à Cannes : Concert privé de Julien Doré et invités de choix

Pour la deuxième année consécutive, Laurent Ruquier, entouré de Vanessa Burggraf et Yann Moix, célèbre le cinéma dans On n'est pas couché, installé sur la splendide terrasse de la villa Domergue, qui surplombe la ville de Cannes, et réunit acteurs, réalisateurs, et autres personnalités, qui se succèdent tout au long de la soirée.

Ce samedi 27 mai, à 23h20, France 2 diffusera donc ce Saturday Night Show, qui a pris place au coeur du 70e Festival de Cannes, dans ce haut lieu du Festival et du patrimoine cannois.

Aux côtés de l'animateur et ses deux chroniqueurs, tous deux reconduits, de nombreuses personnalités ont accepté de venir célébrer On n'es pas couché. Parmi elles, François Ozon, Jérémie Renier et Marine Vatch pour L'Amant double, Julien Doré, Nicole Ferroni, présente en plateau pour un happening humoristique, Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo pour Le Redoutable, Sandrine Bonnaire, Pierre Deladonchamps pour Nos années folles, Gilles Jacob, Laurent Vallet, David Lisnard (maire de Cannes), Vincent Macaigne, Joséphine de Meaux et Emmanuel Matte pour Pour le réconfort, Bernard Menez mais aussi l'humoriste qui monte Jean-Fi Jeanssens en tant qu'envoyé spécial depuis les coulisses du show. L'excellent Julien Doré a même livré un showcase inoubliable en fin d'émission, dans les somptueux jardins de la villa.

Lors du tournage de l'émission, mercredi 24 mai, à la Villa Domergue, Justine Fraioli, Sébastien Folin, le DJ Michaël Canitrot et son épouse, Jérome Anthony ainsi que de nombreux journalistes étaient heureux d'être conviés. Delphine Ernotte, patronne de France Télévision était présente aux côtés de Catherine Barma, la productrice de cette émission incontournable.