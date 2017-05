Once Upon a Time : Une des stars quitte la série !

Elle incarnait depuis six ans l'un des personnages vedette de Once Upon A Time, celui d'Emma Swan, la fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant. Membre incontournable de la série féerique, Jennifer Morrison a annoncé son départ via sa page Instagram.

"Arrivant à la fin de mon contrat de six ans avec Once Upon A Time, je me suis retrouvée confrontée à une décision importante. ABC, Eddy Kitsis et Adam Horowitz m'ont généreusement proposé de continuer en tant que personnage récurrent. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé que professionnellement et personnellement, il est temps pour moi de passer à autre chose. Emma Swan est l'un de mes personnages préférés. Mes six ans sur Once Upon A Time ont changé ma vie de la plus belle des façons. J'ai été abasourdie par la passion et l'implication des fans d'Oncer. Je suis très honorée d'avoir été une partie centrale de cette série si spéciale", écrit Jennifer Morrison le 8 mai.

L'actrice américaine de 38 ans, précédemment vue dans six saisons de Dr House et une d'How I Met Your Mother, promet de ne pas oublier les fans d'Once Upon A Time, avec qui elle espère rester en contact. "Je serais pour toujours reconnaissante à Adam, Eddy et ABC pour m'avoir fait ce cadeau de pouvoir jouer Emma Swan. Alors que je pars vers d'autres projets, je continuerai de me rendre aux conventions de fans dès que mon emploi du temps professionnel me le permettra. J'ai toujours hâte de rencontrer les fans", poursuit-elle.

Malgré son départ, l'histoire devrait continuer pour la série féerique, si les audiences le permettent. Si saison 7 il y a, Jennifer Morrison espère y faire une apparition : "J'ai accepté d'apparaître dans un épisode et je continuerai de regarder Once Upon A Time. La créativité des showrunners m'a toujours inspirée, et j'ai hâte de voir la façon dont ils vont continuer de développer et de réinventer la série."